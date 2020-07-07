Юргинские росгвардейцы вернули подростку велосипед

В Юрге в дневное время экипаж Росгвардии вневедомственной охраны получил информацию от 12-летнего горожанина, у которого неизвестный отнял велосипед. На месте происшествия юный владелец двухколесного транспортного средства указал стражам правопорядка на мужчину, который держал в руках детский байк.

Росгвардейцы задержали гражданина для выяснения обстоятельств. По предварительной информации, задержанный с признаками алкогольного опьянения взял чужой велосипед, якобы с целью преподать подростку урок. Экипаж вернул ребенку байк и проверил личность мужчины. Им оказался 41-летний местный житель, неоднократно привлекавшийся к административной ответственности.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали юргинца правоохранителям.