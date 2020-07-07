Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Юргинские росгвардейцы вернули подростку велосипед

  В Юрге в дневное время экипаж Росгвардии вневедомственной охраны получил информацию от 12-летнего горожанина, у которого неизвестный отнял велосипед. На месте происшествия юный владелец двухколесного транспортного средства указал стражам правопорядка на мужчину, который держал в руках детский байк.

 Росгвардейцы задержали гражданина для выяснения обстоятельств. По предварительной информации, задержанный с признаками алкогольного опьянения взял чужой велосипед, якобы с целью преподать подростку урок. Экипаж вернул ребенку байк и проверил личность мужчины. Им оказался 41-летний местный житель, неоднократно привлекавшийся к административной ответственности.

  Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали юргинца правоохранителям.

Происшествия
Юрга
kuzbassnews.ru
07/07/2020
Происшествия
Юрга
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Кемерове на переходе насмерть сбили 17-летнего мальчика
Сегодня в Кемерове, на пересечении ул. Волгоградская и Притомского проспекта в 13:32 на пешеходном...
В воскресенье на Петербург обрушатся грозы и штормовой ветер
Ухудшение погоды ожидается в Петербурге в воскресенье, 6 июля. Прогнозируется усиление ветра, ливни...
В Кузбассе ожидаются ливни с грозами и градом
По данным регионального гидрометцентра, завтра, 7 июля, в отдельных районах ожидаются ливневые...
Кузбасские синоптики предупредили о ливневых дождях и грозах
В воскресенье, 5 июля, в Кузбассе сохранится аномально жаркая погода, днём ожидаются грозы, град,...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus