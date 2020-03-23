Юргинские росгвардейцы задержали молодого рецидивиста, похитившего из магазина мужские сумки

В дневное время в Юрге экипаж Росгвардии вневедомственной охраны на одной из улиц обнаружил и задержал подходящего под описание разыскиваемого в краже.
Задержанным оказался дважды судимый 17-летний местный житель. По предварительной информации, молодой человек несколько дней назад похитил из городского магазина две мужские сумки. Установить подозреваемого удалось благодаря установленным в зале камерам видеонаблюдения.
Для дальнейшего разбирательства молодого рецидивиста экипаж Росгвардии передал правоохранителям.
23/03/2020
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