Юргинские росгвардейцы задержали молодого рецидивиста, похитившего из магазина мужские сумки

В дневное время в Юрге экипаж Росгвардии вневедомственной охраны на одной из улиц обнаружил и задержал подходящего под описание разыскиваемого в краже.

Задержанным оказался дважды судимый 17-летний местный житель. По предварительной информации, молодой человек несколько дней назад похитил из городского магазина две мужские сумки. Установить подозреваемого удалось благодаря установленным в зале камерам видеонаблюдения.

Для дальнейшего разбирательства молодого рецидивиста экипаж Росгвардии передал правоохранителям.