Юридическое лицо повторно в течение года не исполнило предписание

В апреле 2020 года, при проведении проверки по надзору за исполнением ранее выданного предписания, специалистами отдела государственного земельного надзора, контроля качества и безопасности зерна Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области - Кузбассу установлено, что юридическим лицом – АО «СУЭК – Кузбасс» допущено нарушение земельного законодательства РФ, выразившееся в повторном в течение года невыполнении в установленный срок предписаний федеральных органов, осуществляющих государственный земельный надзор, в том числе в отношении земель сельскохозяйственного назначения, или их территориальных органов об устранении нарушений земельного законодательства. Обществом не проведены мероприятия по ликвидации (возмещению) вреда, причинённого почвам как объекту охраны окружающей среды, рекультивации нарушенных земель, восстановлению плодородия почв, приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению (производство сельскохозяйственной продукции), своевременному вовлечению земель сельскохозяйственного назначения в оборот. Часть земельного участка, на площади 27,03 га, не приведена АО «СУЭК – Кузбасс» в состояние пригодное для сельскохозяйственного производства, продолжает оставаться нарушенной, вследствие производственной деятельности Общества и не может использоваться для сельскохозяйственного производства без проведения вышеуказанных мероприятий.

По данному факту нарушения земельного законодательства РФ, в отношении АО «СУЭК – Кузбасс» составлен протокол об административном правонарушении. Мировой судья Ленинск-Кузнецкого городского судебного района Кемеровской области, рассмотрев дело об административном правонарушении в отношении АО «СУЭК – Кузбасс», признал Общество виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 26 ст. 19.5 КоАП РФ, и постановил подвергнуть АО «СУЭК – Кузбасс» административному наказанию в виде штрафа в размере 250 тыс. рублей.