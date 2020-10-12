«Южный Кузбасс» демонстрирует положительную динамику производственных показателей

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») по итогам 9 месяцев 2020 года увеличила добычу угля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Всего за 9 месяцев 2020 года компания добыла 8,4 млн тонн угля – показатель вырос почти на 50%. Объем подготовительных работ на разрезах компании увеличился на 36%. Рост производства на обогатительных фабриках «Южного Кузбасса» составил 22%. Потребителям отгружено на 31% готовой продукции больше, чем за январь-сентябрь 2019 года.

«Почти весь уголь, добытый на разрезах и шахтах «Южного Кузбасса», перерабатывается на обогатительных фабриках. Сегодня мы продолжаем реализовывать на фабриках программу восстановления и ремонта оборудования, что позволяет без задержек отправлять продукцию, отвечающую всем строгим требованиям наших потребителей», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Игорь Ритиков.