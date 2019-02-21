Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

«Южный Кузбасс» добыл 50-миллионную тонну угля на разрезе «Ольжерасский»

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») добыла 50-миллионную тонну угля на разрезе «Ольжерасский» с момента его ввода в эксплуатацию.

Добыча угля на разрезе «Ольжерасский» началась в сентябре 1980 года. Его балансовые запасы составляют порядка 72 млн тонн.

Сегодня на разрезе ведется добыча на двух лицензионных участках – «Березовском» и «Березовском-2». Для работы используется 6 экскаваторов, 2 буровых станка, 4 бульдозера, грейдер, а также 20 карьерных самосвалов БелАЗ различной грузоподъемности.

«У разреза есть хороший задел на будущее. В настоящее время здесь идут горно-капитальные работы на лицензионном участке «Разрез Распадский», – к добыче готовим более 24 миллионов тонн угля», – говорит управляющий директор «Южный Кузбасс» Игорь Ритиков.

Экономика
Междуреченск
kuzbassnews.ru
21/02/2019
Экономика
Междуреченск
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Кузбассовец попытался ограбить микрофинансовую организацию
Накануне в Прокопьевске произошла попытка ограбления микрофинансовой фирмы. В офис зашел 27-летний...
При пожаре в надворной постройке в Кузбассе погиб мужчина
Накануне в Междуреченске загорелась частная надворная постройка. В результате пожара погиб 69-...
Идут поиски: в Кузбассе пропала 17-летняя девушка
По информации МВД Кемеровской области, в Прокопьевске пропала 17-летняя Алина Егорова. По данным...
В Кузбассе начали готовиться к паводку
Основными факторами, которые определят характер паводка-2019 в Кузбассе, по-прежнему является...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus