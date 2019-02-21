«Южный Кузбасс» добыл 50-миллионную тонну угля на разрезе «Ольжерасский»

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») добыла 50-миллионную тонну угля на разрезе «Ольжерасский» с момента его ввода в эксплуатацию.

Добыча угля на разрезе «Ольжерасский» началась в сентябре 1980 года. Его балансовые запасы составляют порядка 72 млн тонн.

Сегодня на разрезе ведется добыча на двух лицензионных участках – «Березовском» и «Березовском-2». Для работы используется 6 экскаваторов, 2 буровых станка, 4 бульдозера, грейдер, а также 20 карьерных самосвалов БелАЗ различной грузоподъемности.

«У разреза есть хороший задел на будущее. В настоящее время здесь идут горно-капитальные работы на лицензионном участке «Разрез Распадский», – к добыче готовим более 24 миллионов тонн угля», – говорит управляющий директор «Южный Кузбасс» Игорь Ритиков.