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«Южный Кузбасс» добыл более миллиона тонн угля за октябрь 2019 года

 

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») добыла за октябрь 2019 года более миллиона тонн угля, а также увеличила объемы вскрыши, переработки и отгрузки по сравнению с предыдущим месяцем и октябрем прошлого года.

За октябрь 2019 года горняки и шахтеры «Южного Кузбасса» добыли угля на 9% больше, чем за сентябрь текущего года, и на 77% больше, чем в октябре 2018 года. На разрезах компании переработано 4,7 млн кубометров горной массы, объем вскрышных работ вырос на 16% по отношению к сентябрю и на 55% к аналогичному периоду прошлого года.

На обогатительных фабриках «Южного Кузбасса» переработано около 915 тыс. тонн угля, рост составил 12% к сентябрю 2019 года и 46% – к октябрю 2018 года. Потребителям отправлено соответственно на 5% и 61% продукции больше.

«Миллион тонн добычи за месяц – результат реализации инвестиционных программ по вводу в эксплуатацию нового оборудования и восстановлению горнотранспортной техники на разрезах нашей компании. В ближайшей перспективе – довести до миллиона объем переработки на обогатительных фабриках», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Игорь Ритиков.

Общество
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Междуреченск
kuzbassnews.ru
18/11/2019
Общество
Экономика
Междуреченск
Новости Кузбасса

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