«Южный Кузбасс» готовит молодых специалистов

«Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») продолжает готовить молодые кадры для подразделений компании.

В декабре 2018 года специалисты угольной компании начали череду традиционных встреч с учениками 8-11 классов школ Междуреченска и Мысков, а также со студентами Междуреченского горностроительного и Томь-Усинского энерготранспортного техникумов. О специфике работы на предприятиях «Южного Кузбасса», перспективных инженерных профессиях и о том, что необходимо для получения высшего образования в Кузбасском государственном техническом университете по целевому набору, за два месяца уже узнали около 1500 школьников и студентов.

Целевой набор в КузГТУ «Южный Кузбасс» ведет с 2003 года. Ребята имеют возможность обучаться по востребованным специальностям «Подземная разработка полезных ископаемых», «Открытые горные работы», «Обогащение полезных ископаемых», «Электрификация и автоматизация горного производства», «Безопасность технологических процессов и производств» и т.д.

Во время учебы «целевики» проходят оплачиваемые практики на предприятиях «Южного Кузбасса», а успешные в учебе студенты получают дополнительную стипендию от угольной компании. После окончания обучения молодые люди имеют гарантию дальнейшего трудоустройства.

«Формированию коллектива мы уделяем особое внимание. Всего за счет средств «Южного Кузбасса» получили высшее образование 111 «целевиков», продолжают обучение 31. Профессиональная ориентация среди школьников важна прежде всего для самих ребят, на начальном этапе она формирует общее понимание о специфике деятельности и помогает с выбором будущей специальности. А уже в период обучения и практик ребята понимают роль квалифицированного специалиста на производстве», – говорит управляющий директор «Южный Кузбасс» Игорь Ритиков.