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«Южный Кузбасс» модернизирует транспортную сеть шахты «Сибиргинская»

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») модернизирует основную ветку монорельсовой дороги шахты «Сибиргинская» в рамках программы капитальных вложений. Инвестиции в приобретение оборудования составляют 21 млн рублей.

В настоящее время демонтируется часть подвесной дороги, отработавшая свой нормативный срок. Замене подлежит около 2,5 километров монорельса, используемого для перевозки как работников предприятия, так и габаритного горно-шахтного оборудования.

Новое оборудование отечественного производства отличает повышенная грузоподъемность. Изменены способ подвески монорельса и конструкция нижней замковой части балок, что усиливает и стабилизирует весь путь и позволяет избежать изломов в вертикальной и горизонтальной плоскостях при монтаже. На новом подвесном монорельсовом пути используются дизель-гидравлические локомотивы и другое транспортное оборудование ведущих мировых производителей.

«Подземная транспортная сеть шахты «Сибиргинская» – это свыше тридцати километров подвесных монорельсовых дорог. На предприятии уже начинается подготовка к запуску лавы 3-1-11 в 2019 году, нам предстоит завести в подземные выработки около трех тысяч тонн оборудования: секции механизированной крепи, комбайн, конвейер и многое другое. Практически вся нагрузка ляжет на модернизированный монорельсовый путь, поэтому так важна его надежность и высокая грузоподъемность», – отметил управляющий директор «Южный Кузбасс» Игорь Ритиков.

Экономика
kuzbassnews.ru
10/12/2018
Экономика
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