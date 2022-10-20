Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

«Южный Кузбасс» на скорость очистил речной берег

Команда угольной компании «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») приняла участие в пятом городском экологическом квест-проекте «Чистые игры». «Южане» собрали шесть мешков мусора и три «артефакта».

Субботник развернулся на береговой линии реки Томь. Пять команд угольных, транспортных и теплоснабжающих компаний перед стартом ознакомились с правилами, получили индивидуальные номера и инвентарь.

За 30 минут участникам предстояло собрать максимальное количество мусора. В отдельных местах были спрятаны конверты с вопросами и заданиями, за их выполнение команды получали 5 баллов. Дополнительные 10 баллов приносили необычные предметы, найденные в процессе уборки. «Южане» обнаружили три «артефакта»: трехлитровую банку, пластиковую канистру и спальный матрас.

На финише участников «Чистых игр» ждали горячий чай с выпечкой и подведение итогов. Из 30-ти мешков собранного мусора шесть – в копилке «Южан». За активное участие команды получили дипломы. Лучшие «артефакты» выставлены на интернет-голосование, лидер будет отмечен специальным призом.

«Наши сотрудники всегда готовы внести вклад в охрану окружающей среды. Работники «Южного Кузбасса» участвуют в различных городских и корпоративных экологических мероприятиях: выходят на субботники, соревнуются в экоквестах, высаживают деревья. В ближайших планах – посадки хвойных саженцев на отработанных территориях разреза «Ольжерасский», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.

 

Фото: Южный Кузбасс

Экология
Экономика
Топ
Междуреченск
Мыски
kuzbassnews.ru
20/10/2022
Экология
Экономика
Топ
Междуреченск
Мыски
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2022
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus