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«Южный Кузбасс» назвал лучших электрогазосварщиков

В угольной компании «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») продолжаются ежегодные конкурсы «Лучший по профессии». Лидеров выбирают по 30 специальностям. В сварочном цехе мастерство показали электрогазосварщики.

В этом году на конкурсной площадке встретились восемь специалистов из пяти подразделений компании.

Теоретический экзамен в форме тестирования содержал 28 вопросов по профессии на проверку знаний о технологических характеристиках металлов, строении сварочного шва, устройстве используемого оборудования, основных понятиях и показателях.

На практике работники выполнили сварку трубы неповоротным швом с фиксированным положением заготовки. Участники на одном образце показали все виды сварочных соединений: вертикальный, горизонтальный и потолочный швы. Судьи оценили предварительную сборку стыкового соединения, зазор, количество прихваток и их провар, правильный подбор электродов и качество сварки.

По результатам теоретического и практического этапов конкурса лучшим по профессии стал электрогазосварщик Сергей Критский, на втором месте – Андрей Мукучеков, третье место у Вячеслава Ерастова. В номинации «Профессиональный дебют» победу одержала Кристина Тайдонова.

«В 2023-м ежегодный конкурс профессионального мастерства среди электрогазосварщиков «Южного Кузбасса» отметит 10-летний юбилей. К Дню шахтёра призеры конкурса получают награды, в том числе и денежное поощрение. Но главная цель конкурсов «Лучший по профессии» – стимулировать специалистов компании профессионально расти и делиться опытом с коллегами», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.

Экономика
Междуреченск
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kuzbassnews.ru
14/07/2022
Экономика
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