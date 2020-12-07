«Южный Кузбасс» обеспечил бесплатным углем работников и пенсионеров компании

ПАО «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») обеспечивает бесплатным углем своих работников и неработающих пенсионеров.

За 11 месяцев текущего года таким потребителям, проживающим в домах с печным отоплением, уже привезли более 12 тысяч тонн топлива. Кроме того, угольная компания оплачивает его доставку пенсионерам.

Согласно коллективному договору, право на безвозмездное получение 6,7 тонн угля сегодня имеют порядка 2,8 тысяч человек, из них около 1,7 – работники «Южного Кузбасса», остальные – неработающие пенсионеры и представители других льготных категорий. Энергетический уголь, отвечающий всем установленным требованиям по зольности, калорийности и другим параметрам, подходит для обогрева домов.