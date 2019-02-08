«Южный Кузбасс» обеспечивает безопасность на шахтах

Более 62 километров скважин пробурили работники управления дегазации и геологоразведочных работ угольной компании «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») за 2018 год.Использование нового бурового станка позволило бурить подземные дегазационные скважины длиной до 230 метров.

Специалисты управления обеспечивают безопасность горных работ на шахтах «Южного Кузбасса». Подразделение бурит скважины: дегазационные, разведочные, прогнозные и технические – с поверхности и подземные.

В 2018 году специалисты пробурили около 48 километров скважин на шахте «Сибиргинская», более трех километров – на шахте «Ольжерасская-Новая» и свыше 10 километров – на шахте им. В.И. Ленина.

Всего с апреля 2014 года, когда было образовано это подразделение, для обеспечения безопасной работы шахт «Южного Кузбасса» отбурено более 340 тысяч метров скважин различного назначения.

«Эффективная дегазация позволяет увеличить темпы проходки горных выработок и нагрузку на очистные забои. В прошлом году для буровиков приобрели новый буровой станок. Мы продолжим закупать новое оборудование: через несколько месяцев ожидается поступление двух азотных станций, которые будут использоваться для инертизации горных выработок для предупреждения эндогенных пожаров» – отметил управляющий директор компании «Южный Кузбасс» Игорь Ритиков.