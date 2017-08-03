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«Южный Кузбасс» обновляет оборудование

Угольная компания «Южный Кузбасс» приобрела три единицы техники для различных производственных нужд: магнитный сепаратор, фронтальный погрузчик и междугородний автобус НефАЗ. Их общая стоимость составила более 23 млн рублей.

Магнитный сепаратор приобретен в рамках программы технического перевооружения для работы на ЦОФ «Сибирь». Сепаратор способен перерабатывать до 350 кубометров суспензии в час, отделяя от воды и шлама магнетит, который в дальнейшем используется на фабрике в процессе обогащения для отделения концентрата от пустой породы.

Фронтальный погрузчик Hitachi будет работать на складах готовой продукции ГОФ «Томусинская» и ЦОФ «Кузбасская». Мощность двигателя – 395 лошадиных сил, объем ковша – 4,5 кубических метров.

Междугородный автобус НефАЗ приобретен для перевозки шахтеров из других городов области (Новокузнецк, Осинники, Мыски) до рабочих мест и обратно, а также для доставки детей в летние оздоровительные лагеря.

Экономика
kuzbassnews.ru
03/08/2017
Экономика
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Новости Кузбасса

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