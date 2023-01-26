«Южный Кузбасс» обучает кадровый резерв

Сотрудники угольной компании «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») развивают управленческие навыки специалистов кадрового резерва. В декабре обучение прошли 32 работника компании.

Кадровый резерв «Южного Кузбасса» состоит из молодых специалистов, линейных руководителей, а также сотрудников рабочих профессий с высшим и средне-специальным образованием, обладающих лидерскими качествами и желанием профессионально развиваться.

Сначала специалисты проходят курс повышения квалификации по профессиональным компетенциям в Московском университете науки и технологий (МИСИС). Второй этап – повышение управленческих навыков в формате тренинга под руководством одного из ведущих бизнес-тренеров России.

Обучение проходит в формате лекций, вебинаров, тренингов. Содержание кейсов и практических упражнений максимально приближено к реальным рабочим ситуациям. Сотрудники получают знания в части трудового законодательства и нормирования труда, приобретают навыки минимизации рисков при соблюдении экологического законодательства и требований промышленной безопасности.

В конце декабря 32 резервиста «Южного Кузбасса» приняли участие в трехдневных тренингах по развитию управленческих навыков.

«Успех любого предприятия во многом зависит от уровня квалификации персонала. Подготовка внутреннего кадрового резерва не только положительно повлияет на результаты производственной деятельности компании, но и обеспечит нашим работникам личное развитие и уверенный карьерный рост», ― говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.

Фото: ПАО "Южный Кузбасс"