«Южный Кузбасс» определил лучших рыбаков

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») совместно с профсоюзом предприятия провела соревнования по зимней рыбалке.

Традиционные весенние соревнования по подледной рыбной ловле среди открытчиков и автомобилистов «Южного Кузбасса» состоялись на реке Мрас-Су.

В состязаниях открытчиков приняли участие 20 работников и ветеранов трех разрезов «Южного Кузбасса».Рыбаки-любители боролись за победу в номинациях «За первую пойманную рыбку», «За самый большой улов», «За самую маленькую рыбку» и «За самую большую рыбку». Первая рыбка попалась на крючок старшему мастеру участка отгрузки угля разреза «Красногорский» Антону Федораеву. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования разреза «Красногорский» Егор Демкин вытащил самую маленькую рыбку. Окунь весом около 150 грамм стал самым значимым трофеем рыболовного дня, его выудил электрогазосварщик дорожного участка разреза «Красногорский» Алексей Мерзляков. Победу в самой престижной номинации «За самый большой улов» одержал горняк разреза «Ольжерасский» Сергей Зубрицкий. Общий вес его улова составил 4 кг.

Рыболовный турнир автотранспортной службы собрал два десятка участников – работников и пенсионеров автопредприятия. Рыбаки-любители боролись за победу в номинациях «За самое быстрое бурение лунки» и «За самую первую рыбку», а также за три призовых места в номинации «Самый большой улов». С бурением лунки быстрее всех справился ветеран, в недавнем прошлом водитель 220-тонного БелАЗа Виктор Русяев. Он же стал обладателем первого улова и чемпионом в номинации «За самый большой улов» (2,6 кг).

Общий вес выловленной горняками и автомобилистами рыбы получился впечатляющим и превысил 35 кг.

Все участники зимней рыбалки получили заряд бодрости на следующую рабочую неделю, победителям достались памятные подарки и грамоты.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»