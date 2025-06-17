«Южный Кузбасс» открыл детский оздоровительный сезон

Дети работников угольной компании «Южный Кузбасс» (ПАО «Южный Кузбасс», входит в группу «Мечел») отдыхают и оздоравливаются в летних лагерях по льготной стоимости.

Более 550 детей работников «Южного Кузбасса» отдохнут этим летом в лагерях «Звездочка» и «Романтика». Учреждения уже приняли первые смены.

Перед началом летнего сезона отремонтировали некоторые помещения лагерей, обновили мебель в корпусах. На территориях произвели противоклещевую обработку, поэтому проводить время в зеленых зонах на свежем воздухе безопасно. Межведомственная комиссия проверила работу пожарной сигнализации, систем пожаротушения и видеонаблюдения.

Вожатые заботятся о веселом отдыхе ребят. Дети занимаются спортом и художественной самодеятельностью, принимают участие в праздниках и фестивалях.

«Меня можно не спрашивать, где я буду проводить лето! Уже более пятнадцати лет однозначно отвечаю, в «Звёздочке»! Этот комфортный лагерь считаю своим личным «местом силы», дарящим здоровье и сплошной позитив, а также счастливой возможностью качественно отдохнуть тем, кто почти год сидел за ученическими партами, занимался спортом, различными искусствами, активно участвовал в общественной деятельности. Школьникам необходима разрядка и восстановление, ведь впереди у них – новый учебный год», – говорит воспитатель Гульнара Семёнова.

Оздоровительный лагерь на базе санатория-профилактория «Романтика» за летние каникулы примет три сезона продолжительностью 21 день каждый. Помимо сбалансированного меню и разнообразного досуга для ребят доступны профилактические процедуры: посещение соляной комнаты, оздоравливающие ванны, прием кислородных коктейлей, физиопроцедуры и другие.

«Впервые я приехала в лагерь летом 2023 года. Мне было всего десять лет. Атмосфера в лагере была настолько доброй и дружелюбной, что все опасения насчёт того, как буду привыкать, всё ли понравится рассеялись в день заезда. Обожаю танцы, которые мы ставим в отряде, игры, спорт. А как хочется кушать после этих занятий! Считаем минуты до похода в столовую!» – делится впечатлениями отдыхающая Екатерина Атякшина.

Лагерь «Звёздочка» организует пять летних смен по 14 дней. Это позволит отдохнуть большему числу детей. Мальчишек и девчонок ждут тематические квесты, спортивные игры, концерты, дискотеки и другие мероприятия. В жаркую погоду ребята смогут поплескаться в открытом бассейне с подогревом.

«Компания оплачивает основную стоимость детских путевок для детей своих работников, ребята из многодетных семей отдыхают в «Звёздочке» и «Романтике» бесплатно. Кроме того, работники «Южного Кузбасса» могут отдохнуть в санатории «Романтика» по льготной путевке выходного дня или оформить санаторно-курортную путевку с оздоровлением для себя и членов своей семьи», – сказал генеральный директор ПАО «Южный Кузбасс» Алексей Ляпин.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»