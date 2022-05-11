Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

«Южный Кузбасс» отпраздновал День Победы!

9 мая представители «Южного Кузбасса» в составе городских делегаций торжественно возложили цветы к мемориалам воинской славы, а работники и ветераны угольной компании прошли в колоннах «Бессмертного полка». Самые спортивные сотрудники приняли участие в легкоатлетической эстафете, посвященной великому празднику, и заняли первое место. 　

В преддверии 77-й годовщины Победы тёплые слова поздравлений и материальную помощь получили 24 ветерана угольной компании. Среди них участник Великой Отечественной войны, узник концлагерей, жительница блокадного Ленинграда и 21 труженик тыла. 　

«В «Южном Кузбассе» трудились участники тех страшных исторических событий. Сейчас они на заслуженном отдыхе, и компания старается уделить внимание каждому из них. К сожалению, живых свидетелей Великой Победы становится всё меньше, но их подвиг живёт в сердцах потомков», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.

Экономика
Междуреченск
Мыски
kuzbassnews.ru
11/05/2022
Экономика
Междуреченск
Мыски
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2022
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus