«Южный Кузбасс» отпраздновал День Победы!

9 мая представители «Южного Кузбасса» в составе городских делегаций торжественно возложили цветы к мемориалам воинской славы, а работники и ветераны угольной компании прошли в колоннах «Бессмертного полка». Самые спортивные сотрудники приняли участие в легкоатлетической эстафете, посвященной великому празднику, и заняли первое место.

В преддверии 77-й годовщины Победы тёплые слова поздравлений и материальную помощь получили 24 ветерана угольной компании. Среди них участник Великой Отечественной войны, узник концлагерей, жительница блокадного Ленинграда и 21 труженик тыла.

«В «Южном Кузбассе» трудились участники тех страшных исторических событий. Сейчас они на заслуженном отдыхе, и компания старается уделить внимание каждому из них. К сожалению, живых свидетелей Великой Победы становится всё меньше, но их подвиг живёт в сердцах потомков», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.