«Южный Кузбасс» – победитель областного экологического конкурса

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») признана победителем областного конкурса «Эколидер» в номинации «Предприятие».

Высокую оценку заслужила системная и обширная экологическая деятельность «Южного Кузбасса»: внедрение природосберегающих технологий в производственном процессе, различные волонтерские мероприятия и субботники, работа со школьниками и молодежью и т. д.

В числе лучших названы и отдельные работники угольной компании. Награды из рук руководителя областного департамента природных ресурсов и экологии Сергея Высоцкого получили главный специалист по контролю экологического управления «Южный Кузбасс» Мария Иванищева и директор шахты «Сибиргинская» Денис Макшанкин, проявившие наибольшую активность в ходе акции.

«Значимым и эффективным мероприятием Дней защиты от экологической опасности стала замена пылеулавливающего оборудования в котельной шахты «Сибиргинская». Новые циклоны обеспечивают степень очистки дымовых газов до 80%. Всего за время проведения всероссийской акции компания направила на природоохранные мероприятия более 21 млн руб., а по ее итогам стала самой активной и на городском уровне», – говорит управляющий директор «Южный Кузбасс» Игорь Ритиков.