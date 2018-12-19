Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

«Южный Кузбасс» – победитель областного экологического конкурса

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») признана победителем областного конкурса «Эколидер» в номинации «Предприятие».

Высокую оценку заслужила системная и обширная экологическая деятельность «Южного Кузбасса»: внедрение природосберегающих технологий в производственном процессе, различные волонтерские мероприятия и субботники, работа со школьниками и молодежью и т. д.

В числе лучших названы и отдельные работники угольной компании. Награды из рук руководителя областного департамента природных ресурсов и экологии Сергея Высоцкого получили главный специалист по контролю экологического управления «Южный Кузбасс» Мария Иванищева и директор шахты «Сибиргинская» Денис Макшанкин, проявившие наибольшую активность в ходе акции.

«Значимым и эффективным мероприятием Дней защиты от экологической опасности стала замена пылеулавливающего оборудования в котельной шахты «Сибиргинская». Новые циклоны обеспечивают степень очистки дымовых газов до 80%. Всего за время проведения всероссийской акции компания направила на природоохранные мероприятия более 21 млн руб., а по ее итогам стала самой активной и на городском уровне», – говорит управляющий директор «Южный Кузбасс» Игорь Ритиков.

Экология
kuzbassnews.ru
19/12/2018
Экология
Loading...
Новости Кузбасса
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2018
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus