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«Южный Кузбасс» поддержал экоакцию «Зеленая Весна»

Три десятка саженцев дополнили хвойную аллею в водоохранной зоне реки Томь. Молодые ели предоставила угольная компания «Южный Кузбасс» в рамках мероприятия по озеленению территории, организованного администрацией Новокузнецкого муниципального района в поддержку ежегодной экологической акции «Зеленая весна». 　

Молодые деревца высадили с учетом необходимых для роста условий: выкопали лунки нужной глубины, прилунили саженцы и обильно пролили водой. 　

«Эту территорию озеленяем третий год. Экологи компании проверили прошлогодние посадки – результат хороший. По оценке наших специалистов, большинство саженцев успешно прижились», – говорит начальник отдела по экологической безопасности ПАО «Южный Кузбасс» Дмитрий Шатилов.

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kuzbassnews.ru
30/05/2022
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