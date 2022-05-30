«Южный Кузбасс» поддержал экоакцию «Зеленая Весна»

Три десятка саженцев дополнили хвойную аллею в водоохранной зоне реки Томь. Молодые ели предоставила угольная компания «Южный Кузбасс» в рамках мероприятия по озеленению территории, организованного администрацией Новокузнецкого муниципального района в поддержку ежегодной экологической акции «Зеленая весна».

Молодые деревца высадили с учетом необходимых для роста условий: выкопали лунки нужной глубины, прилунили саженцы и обильно пролили водой.

«Эту территорию озеленяем третий год. Экологи компании проверили прошлогодние посадки – результат хороший. По оценке наших специалистов, большинство саженцев успешно прижились», – говорит начальник отдела по экологической безопасности ПАО «Южный Кузбасс» Дмитрий Шатилов.