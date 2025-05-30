«Южный Кузбасс» поддержал международную акцию «Сад памяти»

Угольная компания «Южный Кузбасс» (ПАО «Южный Кузбасс», входит в Группу «Мечел») приняла участие в международной акции «Сад памяти», приуроченной к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Работники «Южного Кузбасса» совместно с представителями междуреченского лесхоза, сотрудниками городских учреждений и других промышленных предприятий высадили 14 000 молодых елей. Трехлетние саженцы высадили по всем правилам лесной агрономии. С помощью техники подготовили территорию, затем мечом Колесова выкопали лунки нужной глубины и прилунили саженцы.

«”Сад памяти” –особенное, пронизанное символизмом мероприятие. Для «Южного Кузбасса» участие в акции стало доброй традицией. В прошлом году в Междуреченске угольщики присоединились к высадке 10-летних сосен и елей в парковой зоне, а в Мысках вместе с представителями других предприятий и учреждений высадили более 10 тысяч четырехлетних саженцев ели на трех гектарах лесополосы», – сказал генеральный директор ПАО «Южный Кузбасс» Алексей Ляпин.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»