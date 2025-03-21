«Южный Кузбасс» подвел итоги работы корпоративного учебного центра за прошлый год
Учебный центр угольной компании «Южный Кузбасс» за прошлый год обучил более 11 тысяч человек, среди которых как сотрудники предприятия, так и работники сторонних организаций.
В учебном центре «Южного Кузбасса» разработано порядка 200 программ профессионального обучения, более 70 программ дополнительного образования и 20 программ обучения по охране труда. Обучение проходит в очной и очно-заочной формах.
За прошлый год более 10 тысяч работников прошли обязательное обучение по охране труда и промышленной безопасности, правилам безопасности, правилам работы на высоте. Почти 700 междуреченцев и мысковчан обучились по программам профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по рабочим профессиям. Среди наиболее востребованных профессий: бригадир на участках основного производства, горнорабочий очистного забоя, машинист буровой установки, машинист крана (крановщик), машинист насосных установок, машинист установок обогащения и брикетирования, оператор пульта управления, слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования, слесарь по ремонту автомобилей, подземный электрослесарь, электрогазосварщик, стропальщик.
За 12 месяцев учебный центр «Южного Кузбасса» актуализировал 95 учебных программ. Изменения связаны с обновлением оборудования в подразделениях компании, а также с изменением профильного законодательства.
Учебный центр «Южного Кузбасса» обеспечен высококвалифицированным педагогическим составом и отличной методической базой: здесь есть макеты горных машин, полигон для отработки практических навыков работы на высоте, тренажеры для оказания первой помощи пострадавшим, компьютерные классы и библиотека. В конце прошлого года «Южный Кузбасс» приобрел учебный тренажер экскаватора ЭКГ-8 для отработки практических навыков погрузки угля и вскрышных пород. Тренажер позволит повысить качество подготовки, минимизировать количество ошибок начинающих машинистов экскаваторов и повысить производительность труда.
«Учебный центр – отличная площадка для подготовки квалифицированных кадров. У работников компании есть возможность повышать квалификацию за счет предприятия, а также обучаться новым профессиям. При этом сторонние слушатели также могут получить в центре новую профессию и даже компенсировать стоимость обучения при условии трудоустройства в нашу компанию», – сказала директор управления по работе с персоналом ПАО «Южный Кузбасс» Татьяна Ермалюк.
Фото: ПАО «Южный Кузбасс»