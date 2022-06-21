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«Южный Кузбасс» показал студентам обогатительную фабрику

Угольная компания «Южный Кузбасс» организовала профориентационные экскурсии для учащихся Томь-Усинского энерготранспортного техникума. Студентам показали рабочие процессы на обогатительной фабрике «Сибирь» и пригласили на производственную практику.

Перед началом мероприятий экскурсанты узнали историю угольной компании, просмотрели видеопрезентацию. После инструктажа по охране труда каждый получил комплект спецодежды: каску, сигнальный жилет, очки, перчатки.

Студенты специальности «Управление качеством продукции» посетили отдел технического контроля ЦОФ «Сибирь». Узнали о роли отдела в переработке и обогащении угля, познакомились со спецификой работы лаборатории.  Сотрудники отдела показали экскурсантам процесс отбора и подготовки проб для производства химических анализов, ответили на вопросы.

Учащихся направления «Информационные системы и программирование» интересовала специфика работы и роль IT-специалистов в производственном процессе. Студенты поговорили с сотрудниками автоматизированной системы управления технологическим процессом, в центральном пункте управления обогатительной фабрики увидели работу оператора пульта управления.

«Подразделения «Южного Кузбасса» рады принять учащихся техникума на производственную практику, а в будущем – на работу. Для сотрудников компании у нас предусмотрен ряд программ для профессионального роста: практико-ориентированное и целевое обучение в вузе, профподготовка и переподготовка в учебном центре», – говорит директор управления по работе с персоналом ПАО «Южный Кузбасс» Татьяна Бай.

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kuzbassnews.ru
21/06/2022
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