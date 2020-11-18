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«Южный Кузбасс» помогает медицинским работникам Мысков

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») предоставляет автомобиль УАЗ поликлинике №1 Мысковской городской больницы для обслуживания больных в период пандемии.

Каждый будний день водитель Томусинского автотранспортного управления Андрей Лопатин возит медицинских работников на вызовы. Благодаря автомобилю УАЗ «Южного Кузбасса» участковые терапевты могут своевременно посетить пациентов на дому, взять мазок на Covid-19, оказать необходимую помощь при болезни или обострении хронического заболевания.

В начале пандемии, в апреле, «Южный Кузбасс» безвозмездно передал 2 тысячи тканевых масок многоразового использования администрации Мысковского городского округа. Их бесплатно выдали жителям города.

«Географическая протяженность города Мыски и состояние дорог частного сектора в межсезонье, нехватка медицинского служебного транспорта – все это затрудняло работу врачей, ведь им приходилось добираться к пациентам на дом самостоятельно, зачастую пешком. Наш автомобиль будет задействован до конца года. Затем после оценки эпидемической ситуации примем решение о необходимости дальнейшей помощи», - говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Игорь Ритиков.

Здоровье
Междуреченск
Мыски
kuzbassnews.ru
18/11/2020
Здоровье
Междуреченск
Мыски
Новости Кузбасса

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