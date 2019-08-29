«Южный Кузбасс» помогает подготовиться к школе

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») в преддверии Дня знаний подготовила для детей работников наборы для учебы и творчества.
В этом году «Южный Кузбасс» приобрел к 1 сентября для детей работников, поступающих в первый класс, почти 400 подарков. Это ранцы и пеналы с корпоративной символикой, а также тетради и цветные карандаши, акварельные краски, пластилин и другие канцелярские принадлежности для учебы и творческого развития.
Угольная компания традиционно участвует в акции «Помоги собраться в школу», предоставляя корпоративные подарки для детей младшего школьного возраста из многодетных семей, которые испытывают затруднение в материальном обеспечении.
Управляющий директор компании «Южный Кузбасс» Игорь Ритиков встретился с будущими первоклассниками и их родителями, которые работают в компании, расспросил ребят о планах на будущее и рассказал о перспективах угольной отрасли. Подобная встреча прошла и в Томусинском автотранспортном управлении, где после торжественной части специалисты продемонстрировали детям вахтовый автомобиль и карьерный самосвал.
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