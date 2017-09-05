«Южный Кузбасс» помогает собраться в школу

Угольная компания «Южный Кузбасс» в преддверии Дня знаний подготовила для детей работников наборы для учебы и творчества.

В этом году почти 400 детей сотрудников «Южного Кузбасса» пошли в первый класс. Для них в угольной компании подготовили подарочные наборы, в которые вошли альбом, цветные карандаши, картон и пластилин, краски и другие необходимые предметы для учебы и творческого развития. Управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Виктор Скулдицкий встретился с первоклассниками и их родителями, которые работают в управлении компании. Они обсудили, чего ребята ждут от школы, кем бы они хотели стать в будущем.

«День знаний – это волнительный и торжественный праздник, к которому в семьях готовятся заранее. Поэтому особенно важна поддержка родителей ребят, которые впервые сядут за школьные парты», – отметил Виктор Скулдицкий.