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«Южный Кузбасс» пополняет автопарк

Угольная компания «Южный Кузбасс» приобрела четыре вахтовых автомобиля. Общая стоимость новой техники составила более 15 млн рублей.

Вахтовые автомобили приобретены для доставки работников на все горные участки предприятий компании и, при необходимости, в город. В салоне установлены двойные стеклопакеты, пассажирские сидения оборудованы ремнями безопасности, установлена система приточной вентиляции. Освещение и отопление в салоне управляется непосредственно пассажирами.

«Создание комфортных условий для работников – важное направление для любого современного предприятия. Новые вахтовые автомобили, рассчитанные на 30 посадочных мест, полностью соответствуют всем требованиям, предъявляемым к пассажирскому транспорту», – говорит управляющий директор компании «Южный Кузбасс» Виктор Скулдицкий.

Экономика
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kuzbassnews.ru
14/08/2017
Экономика
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