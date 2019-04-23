«Южный Кузбасс» посетила японская делегация

Угольную компанию «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») посетила делегация японского торгового дома «Иточу Корпорейшн».
Целью визита стало ознакомление партнеров с производственным процессом.
Первые поставки угля компании в Японию через «Иточу Корпорейшн» были выполнены в 2016 году. Добываемый на шахте «Ольжерасская-Новая» уголь получил высокую оценку покупателей благодаря низкой зольности и низкому содержанию серы, высокой теплотворной способности. В ноябре 2017 года «Мечел» и «Иточу» заключили Рамочное Соглашение о целевой поставке угля для потребителей в Японии, а в декабре 2018 года подписали Меморандум о Сотрудничестве. Он предполагает продажу энергетического угля на рынок Японии, а также коксующегося угля для потенциальных потребителей в Азии.
Делегация посетила горные выработки шахты «Ольжерасская-Новая», чтобы лично ознакомиться с процессом производства угля. Гости увидели, как идет освоение лавы 21-1-11 по технологии выпуска угля из подкровельной пачки на завальный конвейер, что позволяет производить отработку пластов мощностью до 10 метров, извлекать максимально возможный объем угля в один заход, а также существенно снижать риск возникновения эндогенных пожаров.
«Посетившую нас делегацию японской компании возглавил ведущий специалист отдела закупки угля и ядерного топлива компании «Иточу» господин Масаёси Кавано, который курирует торговлю угольной продукцией и уделяет большое внимание особенностям ее производства. Наши японские партнеры лично убедились, что добываемый на «Ольжерасской-Новой» уголь отличают высокие качественный характеристики, а на шахте используется эффективная и безопасная технология. Мы высоко ценим сложившиеся за годы сотрудничества с торговым домом «Иточу Корпорейшн» деловые отношения и профессионализм наших партнеров», – отмечает управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Игорь Ритиков.
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