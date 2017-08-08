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«Южный Кузбасс» повышает безопасность труда

В угольной компании «Южный Кузбасс»  в тестовом режиме начала работу онлайн-диспетчерская служба по промышленной безопасности. Наблюдение за газовой обстановкой на шахтах теперь ведется в режиме реального времени.

Диспетчерская служба оснащена компьютерами с программным обеспечением, разработанным специалистами «Южного Кузбасса». На экранах отражаются планы горных работ предприятий по подземной добыче угля, датчики для фиксации  неисправностей и поддержки связи с системами жизнеобеспечения шахт. При повышении предельно допустимой концентрации газа датчик подает сигнал диспетчеру.

«Организация диспетчерской службы по промышленной безопасности – первый шаг к созданию многофункциональной автоматизированной системы, на которую будет возложен огромный спектр обязанностей: аэрогазовый контроль, оповещение, контроль за системами вентиляции главного проветривания, дегазационных установок. Планируется, что система будет взаимодействовать непосредственно с МЧС», – говорит управляющий директор компнии «Южный Кузбасс» Виктор Скулдицкий.

Экономика
Междуреченск
Мыски
kuzbassnews.ru
08/08/2017
Экономика
Междуреченск
Мыски
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Новости Кузбасса

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