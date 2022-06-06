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«Южный Кузбасс» принял участие в городском экологическом шествии

Работники угольной компании «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») прошли в рядах общегородского шествия, посвященного Всемирному дню охраны окружающей среды и Дню эколога

Под девизом «Скажи свое слово в защиту природы!» с транспарантами, флагами и воздушными шарами участники акции прошагали по главному пешеходному проспекту Междуреченска.

Итогом шествия стало торжественное награждение активных участников Всероссийской экологической акции. За личный вклад в сохранение экологического благополучия Междуреченского городского округа почётной грамотой и денежным поощрением награждена специалист по экологической безопасности угольной компании «Южный Кузбасс» Ольга Абдулина.

«Компания ежегодно реализует на своих промышленных территориях комплекс природоохранных мероприятий. Этот весенне-летний сезон начали с субботников, посадок и экоуроков для школьников. «Южный Кузбасс» – активный участник городских мероприятий по благоустройству и озеленению», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.

Экология
Экономика
Междуреченск
Мыски
kuzbassnews.ru
06/06/2022
Экология
Экономика
Междуреченск
Мыски

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