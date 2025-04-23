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«Южный Кузбасс» принял участие в ярмарке вакансий

Угольная компания «Южный Кузбасс» приняла участие во Всероссийской ярмарке трудоустройства «Работа России. Время возможностей».

На ярмарках вакансий в Междуреченске и Мысках «Южный Кузбасс» в числе других ведущих предприятий региона рассказал о возможностях трудоустройства в свои подразделения. Мероприятия посетили сотни кузбассовцев.

На междуреченской ярмарке «Южный Кузбасс» представил соискателям актуальные вакансии машинистов (кочегаров) котельной, аппаратчиков химводоочистки, машинистов конвейера, слесарей-ремонтников и электрослесарей.

В компании работает собственный учебный центр, где организовано бесплатное обучение по разным профессиям, в том числе по востребованным профессиям машиниста (кочегара) котельной и машиниста конвейера – с дальнейшим трудоустройством на предприятие.

Со всеми заинтересовавшимися соискателями специалисты компании дальше будут работать индивидуально.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»

Экономика
Междуреченск
Мыски
kuzbassnews.ru
23/04/2025
Экономика
Междуреченск
Мыски

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