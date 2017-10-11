«Южный Кузбасс» принял участие во Всероссийском экосубботнике

Более пятисот сотрудников угольной компании «Южный Кузбасс» приняли участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Россия».

Работники очистили свыше 90 тыс. квадратных метров промышленных площадок, вывезли более 70 КамАЗов отходов, убрали сухую листву, побелили бордюры и стволы деревьев.

На промышленных площадках обогатительных фабрик «Томусинская» и «Сибирь» высадили саженцы рябины, на территории шахты им. В.И. Ленина и «Сибиргинская» появились молодые ели, а на промышленной площадке разреза «Красногорский» зазеленели юные сосны. Работники разреза «Сибиргинский» приняли участие в озеленении парка «Юбилейный» в Мысках. Всего сотрудники компании высадили более 100 саженцев хвойных пород деревьев и более 35 лиственных.

«Акцию поддержали и молодые сотрудники компании, приняв участие в городской игре «ЭКОквест». Ребята достойно преодолели все этапы и заняли первое место», – отметил начальник экологического управления компании «Южный Кузбасс» Игорь Чекалов.