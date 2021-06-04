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«Южный Кузбасс» приобрел экскаватор-погрузчик

В Томусинское автотранспортное управление угольной компании «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») поступил новый экскаватор-погрузчик 4CXSSM для строительных и вспомогательных работ. Его стоимость составила 10,5 млн рублей.

Новая дизельная техника используется для погрузочных работ, бурения скважин, копания траншей, планировки территории и т.д. JCB оснащен гидромолотом, гидробуром, фронтальным и экскаваторным ковшами. Разнообразное навесное оборудование можно менять как в боксе, так и «в полевых условиях» с помощью гидравлического быстросъемного приспособления. Это повышает эффективность и оперативность выполнения работ.

Для комфортных условий труда водителя кабина оборудована сиденьем на пневматической подвеске и кондиционером. Уменьшение вибрации во время движения обеспечивает система плавного хода, а маневренность – специальная система управления передней и задней парами колес. Кроме того, экскаватор-погрузчик может без специального пропуска передвигаться по дорогам общего пользования, что позволит задействовать его на любом предприятии «Южного Кузбасса».

«Это своевременное, но далеко не единственное приобретение, запланированное на этот год. Мы ожидаем поставки новых гусеничных и колесных бульдозеров и погрузчиков, которые будут задействованы на предприятиях открытой добычи угля», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Игорь Ритиков.

Экономика
Междуреченск
Мыски
kuzbassnews.ru
04/06/2021
Экономика
Междуреченск
Мыски

Новости Кузбасса

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