«Южный Кузбасс» приобрел новый дизелевоз

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») приобрела новый подвесной дизель-гидравлический локомотив для работы в шахте «Сибиргинская» стоимостью около 40 млн рублей.

Новая техника предназначена для доставки работников, горно-шахтного оборудования и материалов в выработки. Одновременно дизелевоз может перевозить около полусотни шахтеров.

Техника оснащена системой управления движением, компьютерная программа анализирует все факторы, которые могут повлиять на работу механизмов локомотива и безопасность людей. В машинном отделении расположены датчики скорости, температуры, давления, оборотов двигателя, наличия метана в рудничной атмосфере.

«В следующем году мы планируем запустить на шахте «Сибиргинская» новую лаву, поэтому дизелевоз существенно облегчит работу шахтеров при ее монтаже», – отметил управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Виктор Скулдицкий.