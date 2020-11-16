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«Южный Кузбасс» продолжает разработку профессиональных стандартов для шахтеров

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») возглавила рабочую группу по разработке профессиональных стандартов для предприятий, ведущих добычу угля подземным способом. Два стандарта уже подготовлены и утверждены.

Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ утверждены профессиональные стандарты «проходчик» и «горнорабочий подземный». Они систематизируют и подробно описывают трудовые функции и действия, знания и умения, необходимые для работы по этим профессиям.

В соответствии с принятыми документами уже скорректированы программы учебного центра «Южного Кузбасса».

В Минтруде зарегистрирован и профстандарт «машинист подземных установок». Актуальные требования к квалификации работников этой профессии также утверждены рабочей группой при Общероссийском отраслевом объединении работодателей угольной промышленности, которую возглавляет директор учебного центра ПАО «Южный Кузбасс» Равиль Абуталипов.

Специалисты приступили к работе над формированием профессиональных стандартов для машинистов горных выемочных машин и подземных горномонтажников. Затем на очереди у экспертов – базовые положения для горнорабочих по ремонту горных выработок, машинистов шахтных электровозов и машинистов буровых установок.

«Мы продолжаем работу над профстандартами «горнорабочий очистного забоя» и «электрослесарь подземный». И если с первым разногласий почти не возникло, то с рабочими второй профессии сложнее. Они трудятся на всех подземных направлениях: проходка и добыча, шахтный транспорт и стационарное оборудование. Потому непросто привести их трудовые функции к единому знаменателю», – говорит директор учебного центра ПАО «Южный Кузбасс» Равиль Абуталипов.

Напомним, разработка профессиональных стандартов для работников угольной промышленности – это одно из поручений Президента России Владимира Путина, которое он дал по итогам встречи с руководителями угледобывающих регионов страны в августе 2019 года.

Экономика
Междуреченск
kuzbassnews.ru
16/11/2020
Экономика
Междуреченск
Новости Кузбасса

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