«Южный Кузбасс» провел конкурс среди школьников

В угольной компании «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») подвели итоги творческого конкурса школьников «Моя компания, мой город».

В конкурсе, посвященном 25-летию угольной компании, приняли участие учащиеся 6-10 классов и воспитанники учреждений дополнительного образования городов Междуреченск и Мыски. На суд конкурсной комиссии они представили 64 работы, среди них – сочинения и исследовательские работы об историческом развитии угольной отрасли и ее выдающихся работниках, стихотворения, рассказы и рисунки, посвященные горняцкому труду.

В номинации «Макет-проект» первое место заняла работа «Уголь с находкой» Кирилла Байкова (гимназия №24). Его поделка – «кусок угля» из пенопласта, внутри которого – «скелет» динозавра.

В номинации «Исторический проект» первое место занял видеорассказ Анжелики Скулдицкой (школа №2) о том, как добывали уголь в царские времена, второе место у работы «Шахтерские профессии, ушедшие в прошлое» Сергея Лямкина (МБУ ДО «Детско-юношеский центр»),натретьем месте эссе Дарьи Шмениной (гимназия №24), в котором девочка описала жизненный путь своей бабушки, бывшей работницы угледобывающего предприятия.

Из присланных рисунков лучшим признан портрет шахтера Анастасии Антиповой (школа №26). Второе место заняли Дарья Курбатова и Анастасия Политаева (ЦДТ «Волшебная кисть»), изобразившие технику, которая задействована при добыче и перевозке угля. Грамотами за третье место награждены Богдан Иванилов и Анастасия Садилина (ЦДТ «Волшебная кисть») за рисунки о подземной добыче угля.

Среди сочинений и стихотворений первое место занял стих Георгия Глазунова (гимназия №6), который мальчик посвятил своему деду-шахтеру. Второе место заняли Екатерина Коровкина (школа №19) и Анжелика Скулдицкая (школа №2), в своих работах ученицы рассказали, кем трудятся их родственники в подразделениях компании. Третье место разделили Ксения Каминская (школа №2) и Алиса Русакова (МБУ ДО «Детский юношеский центр»).

Все участники конкурса получили почетные грамоты и памятные подарки от «Южного Кузбасса».

«Мы поддерживаем разнообразные таланты наших детей. Радует, что ребята интересуются угольным производством, гордятся достижениями своих родных-угольщиков, чувствуют связь предприятий «Южного Кузбасса» с городами Мыски и Междуреченск, со своей семьей», – говорит управляющий директор «Южный Кузбасс» Виктор Скулдицкий.