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«Южный Кузбасс» провел учения по устранению разлива нефти

В угольной компании «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») состоялись комплексные учения по ликвидации последствий разлива нефти и нефтепродуктов. В мероприятии приняли участие около 30 человек: сотрудники компании, экологи, специалисты служб экстренного реагирования, бойцы охранной организации.  

Согласно легенде, в результате подземного толчка на одном из складов горюче-смазочных материалов «Южного Кузбасса» произошла разгерметизация наземного резервуара с дизельным топливом. Через лопнувшую стенку металлической емкости топливо начало вытекать в зону обвалования – аварийный накопитель вокруг резервуара. Автоматическая система контроля сообщила об инциденте дежурному диспетчеру, который оповестил ответственные службы.

Мероприятия по локализации и ликвидации «аварийного разлива нефти» работники склада начали реализовывать еще до прибытия специализированных команд: прекратили прием и отпуск материалов, обесточили объект, за исключением аварийных систем, закрыли запорную арматуру, вывели за пределы опасной зоны людей и переместили автомобили-топливозаправщики, для сбора вытекшего горючего приготовили переносные насосные агрегаты.

Точность и оперативность действий оценивала специальная комиссия в составе представителей главного управления МЧС России по Кемеровской области, региональных управлений Ростехнадзора и Росприроднадзора, компетентных специалистов «Южного Кузбасса». Учения получили положительную оценку экспертов.

«Предприятие подтвердило свою готовность к квалифицированным действиям в случае аварийного разлива нефти и нефтепродуктов. Люди – главная ценность компании, поэтому профилактические мероприятия по предупреждению, локализации и пресечению чрезвычайных ситуаций в подразделениях проводятся регулярно», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.

Фото: ПАО "Южный Кузбасс"

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23/12/2022
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