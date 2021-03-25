Новости Кузбасса

Специалисты угольной компании «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») рассказали школьникам о возможности целевого обучения в вузе и провели для них экскурсию по административно-бытовому комбинату шахты имени В.И. Ленина.

С учащимися школы №19 Междуреченска в учебном центре «Южного Кузбасса» встретились угольщики-«целевики», – они получили высшее образование в Кузбасском государственном техническом университете и теперь работают в угольной компании.

Специалист по промышленной безопасности Анжелика Каширина рассказала школьникам о важности производственного контроля, о прохождении практик во время обучения в КузГТУ и дальнейшем гарантированном трудоустройстве, а также о деятельности Совета молодежи «Южного Кузбасса». Заместитель главного инженера по производству шахты имени В.И. Ленина Владимир Кириллов с помощью макетов учебного центра описал принцип работы механизированной крепи, используемой на предприятиях подземной добычи угля, а также о способах передвижения персонала в горных выработках.

«Целевик» «Южного Кузбасса», начальник производственного цеха Андрей Евстигнеев, рассказал, как уголь на предприятии добывается и где в дальнейшем используется, чем отличаются проходческий и добычной комбайны. Ребята узнали об истории старейшего предприятия Междуреченска, о том, представители каких профессий трудятся на разных участках и кем можно работать в шахте, получив соответствующее образование.

Школьники внимательно осмотрели мониторы пульта горного диспетчера, интересовались, почему одни позиции окрашены в зеленый цвет, а другие в серый или красный. Узнали, как дистанционно управлять практически всей шахтой.

В здравпункте шахты им. В.И. Ленина школьники оценили процедуру проведения медицинского осмотра с помощью электронного терминала. А в ламповой узнали, как правильно пользоваться самоспасателем и на какое время хватит ресурсов устройства, примерили каски и спецодежду.

«Целевой набор на обучение в КузГТУ в рамках программы подготовки кадров «Южный Кузбасс» проводит с 2003 года. Мы заинтересованы в том, чтобы наш коллектив пополнялся молодыми, целеустремленными и грамотными специалистами, принимаем активное участие в их поиске, обучении и дальнейшей адаптации на рабочем месте», – говорит директор управления по работе с персоналом ПАО «Южный Кузбасс» Татьяна Ермалюк.