«Южный Кузбасс» разрабатывает профессиональные стандарты для шахтеров

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») возглавила рабочую группу по разработке профессиональных стандартов для предприятий России, ведущих добычу угля подземным способом. Эта работа проводится в рамках выполнения поручений Президента РФ Владимира Путина, которые он дал по итогам встречи с руководителями угледобывающих регионов страны 22 августа 2019 года.

Профессиональный стандарт – основа для определения актуальных требований к квалификации работников. Этот документ подробно описывает трудовые функции и действия, знания и умения, необходимые для осуществления определенного вида профессиональной деятельности. Именно на такие стандарты ориентируется работодатель при осуществлении кадровой политики, подготовке должностных инструкций, организации обучения, аттестации работников и т.д.

В рабочую группу по разработке профессиональных стандартов для подземных горных работ, созданную при Ассоциации «Общероссийское отраслевое объединение работодателей угольной промышленности», вошли представители крупных компаний страны. Возглавляет ее директор учебного центра ПАО «Южный Кузбасс» Равиль Абуталипов. К участию также приглашаются представители Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности, совещания регулярно проходят в Кемерове, а также посредством видеоконференцсвязи.

В настоящее время в Министерстве труда и социальной защиты РФ находятся на утверждении два проекта профессиональных стандартов – «Горнорабочий подземный» и «Проходчик», заканчивается доработка и согласование с Росуглепрофом еще трех – «Горнорабочий очистного забоя», «Машинист подземных установок» и «Электрослесарь подземный». В течение 2020 года рабочая группа планирует разработать два профессиональных стандарта – «Горномонтажник подземный» и «Машинист горно-выемочных машин».

«Действующий Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих не отвечает современным требованиям, поскольку многие перечисленные в них профессии уже не применяются, а многие востребованные профессии, наоборот, не закреплены. Разработанные документы полностью учитывают современные требования, особенности рабочих мест и специфику деятельности каждой профессии. После их утверждения Министерством труда и социальной защиты РФ будут актуализированы федеральные государственные образовательные стандарты профессионального образования и уже на их основе – программы подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих», – отметил директор учебного центра ПАО «Южный Кузбасс» Равиль Абуталипов.