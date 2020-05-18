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«Южный Кузбасс» реализует экологические мероприятия

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») реализует ряд экологических акций: предприятие высадило «Сад памяти», очищает поймы рек, проводит субботники на территориях подразделений и готовится к зарыблению водоемов.

Предприятие снова присоединилось ко всероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности», которая проходит по 5 июня. «Южный Кузбасс» также стал участником областной акции «Соберем. Сдадим. Переработаем!». Работники различных подразделений собрали более 1 300 кг макулатуры для дальнейшей переработки.

На прошлой неделе «Южный Кузбасс» предоставил Междуреченску 40 молодых сосен. Экологи компании вместе с активистами детской общественной организации «Зеленые» высадили их возле центра детского творчества и одной из школ города, присоединившись к международной акции «Сад памяти» в память о 27 миллионах погибших во время Великой Отечественной войны.

28 марта угольщики приняли участие в акции «Час Земли». В этот день с 20:30 до 21:30 погасло внешнее освещение административно-бытовых комбинатов обогатительной фабрики «Сибирь», разрезов «Ольжерасский», «Сибиргинский» и управления компании.

С учетом всех мер безопасности по нераспространению коронавируса идут субботники и санитарные очистки территорий предприятий. Например, работники шахты «Ольжерасская-Новая» и обогатительной фабрики «Сибирь» уже привели в порядок площадки у административно-бытового комбината, а труженики других подразделений планомерно очищают от мусора водоохранные зоны рек Томь, Уса, Мрас-Су, ручьев Табалас и Кылын.

Кроме того, компания на протяжении нескольких лет активно участвует в программе по искусственному зарыблению водоемов. В этом году в один из водных объектов Обь-Иртышского бассейна выпустят более 122 тысяч особей молоди пеляди.

«Наши специалисты проверяют работу аспирационных систем на обогатительных фабриках «Южного Кузбасса» и участках технологических комплексов разрезов. Также мы ведем мониторинг работы 13 комплексов очистных сооружений общей мощностью 116 млн кубометров воды в год, а на разрезе «Томусинский» продолжаем строительство очистных сооружений карьерных вод проектной мощностью 660 тысяч кубометров в год», - говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Игорь Ритиков.

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kuzbassnews.ru
18/05/2020
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