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«Южный Кузбасс» сдал макулатуру

Работники угольной компании «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») приняли участие в областной акции «Соберем. Сдадим. Переработаем!».

Специалисты угольной компании «Южный Кузбасс» поддержали мероприятие по сбору макулатуры «Миллион Родине!». Она помогает привлекать внимание к теме рационального использования лесных ресурсов.

Экологи и специалисты административно-хозяйственного обеспечения компании собрали и сдали более 1 200 килограммов вторичного сырья. Вырученные средства направят на благотворительность.

«Наши сотрудники всегда готовы внести вклад в охрану окружающей среды. Работники «Южного Кузбасса» участвуют в различных городских и корпоративных экологических мероприятиях: выходят на субботники, соревнуются в экоквестах, высаживают деревья», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.

 

 

Фото: Южный Кузбасс

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kuzbassnews.ru
18/11/2022
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