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«Южный Кузбасс» сделал подарок городу

Угольная компания «Южный Кузбасс» в рамках подготовки города Междуреченска к областному празднованию Дня шахтера реконструировала сквер по улице Юности. Затраты составили почти 20 млн рублей.

Проект аллеи разработан угольной компанией совместно с управлением архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского городского округа. По обеим сторонам сквера установлены ажурные арки из уникального каслинского литья с изображением святой Варвары, покровительницы труда шахтеров и горняков.

На протяжении всего сквера размещено 16 новых массивных скамеек и столько же чугунных урн. Заменено уличное освещение, проложена новая линия электропередачи. В центре аллеи - Доска почета работников компании. Теперь жители и гости города могут заочно познакомиться с передовиками производства и ветеранами «Южного Кузбасса». Рядом с Доской почета установлена скульптурная композиция «Шахтер и сын». Ее создатели - художники и скульпторы Каслинского завода архитектурно-художественного литья.

«Все работы в сквере проделаны силами специалистов и рабочих предприятий «Южного Кузбасса». Такой подарок накануне празднования областного Дня шахтера наша компания и Группа «Мечел» решила сделать жителям и гостям города. Надеемся, что плоды этой большой коллективной работы междуреченцы оценят по достоинству, и аллея станет излюбленным местом отдыха», - говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Виктор Скулдицкий.

Общество
Междуреченск
kuzbassnews.ru
15/08/2017
Общество
Междуреченск
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Новости Кузбасса

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