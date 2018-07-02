«Южный Кузбасс» стал призером всероссийского конкурса фотографии «Энергетика современной России»

Фоторабота угольной компании «Южный Кузбасс» заняла первое место во Всероссийском конкурсе фотографий топливно-энергетического комплекса «Энергетика современной России» в номинации «Историческая фотография».

На фотографии знаменитый коллектив шахты имени В.И. Ленина – бригада Хайруллы Булатова, которая 13 февраля 1979 года достигла максимальной суточной нагрузки, добыв 2781 тонну угля комплексом КМ-87.

Этот рекорд был побит 20 октября 1982 года, когда тот же коллектив впервые в Кузбассе за сутки выдал на-гора 4602 тонны угля. Это далеко не единственное их достижение. Бригада, трудившаяся на участке №8 предприятия под руководством Николая Сухорукова, в 1983 году за 31 рабочий день добыла 64 тысячи тонн, перекрыв прежний рекорд Кузбасса на 1800 тонн. В 1985 году очистники улучшили этот показатель до 72500 тонн. А через месяц поставили новый – 74500 тонн. За успешное выполнение заданий девятой пятилетки и социалистических обязательств бригадир Хайрулла Булатов был награжден орденом Октябрьской революции.

Всероссийский конкурс фотографии топливно-энергетического комплекса «Энергетика современной России» провел Молодежный совет нефтегазовой отрасли при Министерстве энергетики Российской Федерации. В номинации «Историческая фотография» приняли участие более 90 работ, отражающих историю развития ТЭК. Всего конкурсная комиссия под председательством министра энергетики РФ Александра Новака рассмотрела 958 фотографий, которые предоставили 228 участников из 140 организаций.