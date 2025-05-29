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«Южный Кузбасс» участвует в «Зеленой весне»

Угольная компания «Южный Кузбасс» (ПАО «Южный Кузбасс», входит в Группу «Мечел») приняла участие во Всероссийской акции «Зеленая весна – 2025».

Экологический субботник «Зеленая Весна» проходит с 2014 года по всей стране.В этом году более 100 работников «Южного Кузбасса» приняли участие в наведении порядка на территории своих подразделений в рамках масштабного экологического субботника.

Угольщики убрали мусор и подмели территорию, скосили траву, побелили деревья и покрасили бордюры, разбили цветочные клумбы.

«Компания «Южный Кузбасс» всегда поддерживает зеленые акции и активно участвует в благоустройстве родного Междуреченска. В этом году мы уже провели масштабную уборку территорий своих административно-бытовых и промышленных площадок, высадили молодые рябины на городских объектах. В прошлом году в рамках акции дубовую аллею в общем сквере двух подразделений «Южного Кузбасса» дополнили двадцать молодых деревьев. Кроме того, мы разбили рябиновую аллею из 33 молодых деревьев», – сказал генеральный директор ПАО «Южный Кузбасс» Алексей Ляпин.

 

Фото: Южный Кузбасс

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kuzbassnews.ru
29/05/2025
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