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«Южный Кузбасс» утилизировал более 1,3 тыс. тонн отработанных автошин

За два последних года угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») в рамках реализации экологической программы направила на переработку более 1,3 тыс. тонн отработанных автомобильных шин.

Компания передает отработанные шины специализированной организации, обладающей лицензией на обращение с подобными отходами. В результате переработки шин получатся резиновая крошка разной фракции, которая впоследствии используется при строительстве дорог, производстве тротуарной плитки, напольных покрытий для бассейнов и лестниц, спортивных площадок и детских игровых зон.

«Компания «Южный Кузбасс» ответственно относится к соблюдению природоохранного законодательства, в том числе в вопросах обращения с отходами. Утилизация отработанных шин – наш вклад как в снижение воздействия на окружающую среду, так и в развитие в стране и регионе экономики замкнутого цикла»», – сказал генеральный директор ООО «УК Мечел-Майнинг» Сергей Немыкин.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»

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kuzbassnews.ru
24/03/2025
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