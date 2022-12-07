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«Южный Кузбасс» утилизировал почти 5 тысяч тонн отработанных автошин

Работники угольной компании «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») утилизируют отработанные автошины.

Изношенные шины – ценное вторичное сырье. Из них получают резиновую крошку разной фракции. Она используется в строительстве дорог, при производстве тротуарной плитки, на основе крошки делают напольные покрытия для бассейнов и лестниц, спортивных площадок и детских игровых зон.

«Южный Кузбасс» заключает договоры с организациями, имеющими лицензию на право обращения с подобным видом отходов. За четыре последних года компания передала на утилизацию почти 5 тыс. тонн отработанных автошин.

«Южный Кузбасс» ответственно относится к соблюдению экологических стандартов. Использованные шины найдут свое второе применение и будут служить примером правильного отношения к переработке отходов», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.

Фото: ПАО "Южный Кузбасс"

 

Экономика
Междуреченск
Мыски
kuzbassnews.ru
07/12/2022
Экономика
Междуреченск
Мыски

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