«Южный Кузбасс» вакцинирует работников от гриппа

Угольная компания «Южный Кузбасс», входящая в Группу «Мечел», проводит кампанию по вакцинации работников против гриппа.

В рамках мероприятий по профилактике гриппа «Южный Кузбасс» организовал вакцинацию работников современными препаратами отечественного производства «Флю-М» и «Совигрипп». Вакцины предоставлены ГБУЗ КО «Междуреченская городская больница», прививки сотрудники угольной компании могут поставить в здравпунктах предприятий.

Кроме того, в городах Междуреченск и Мыски массовую вакцинацию организовали в учреждениях здравоохранения и выездных пунктах. Для того, чтобы поставить прививку, нужен только паспорт и полис ОМС.

«Вакцинация против гриппа – одно из мероприятий, которое позволяет сохранить здоровье. Мы уже много лет организуем добровольное медицинское страхование работников, проводим регулярные профосмотры, предоставляем путевки тем, кто нуждается в санаторно-курортном лечении. Но в этом году сезонная заболеваемость респираторными заболеваниями в связи с распространением Covid-19 имеет свои особенности, и мы делаем все возможное, чтобы обезопасить своих работников от болезней и их осложнений», – отмечает управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Игорь Ритиков.