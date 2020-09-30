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«Южный Кузбасс» вакцинирует работников от гриппа

Угольная компания «Южный Кузбасс», входящая в Группу «Мечел», проводит кампанию по вакцинации работников против гриппа.

В рамках мероприятий по профилактике гриппа «Южный Кузбасс» организовал вакцинацию работников современными препаратами отечественного производства «Флю-М» и «Совигрипп». Вакцины предоставлены ГБУЗ КО «Междуреченская городская больница», прививки сотрудники угольной компании могут поставить в здравпунктах предприятий.

Кроме того, в городах Междуреченск и Мыски массовую вакцинацию организовали в учреждениях здравоохранения и выездных пунктах. Для того, чтобы поставить прививку, нужен только паспорт и полис ОМС.

«Вакцинация против гриппа – одно из мероприятий, которое позволяет сохранить здоровье. Мы уже много лет организуем добровольное медицинское страхование работников, проводим регулярные профосмотры, предоставляем путевки тем, кто нуждается в санаторно-курортном лечении. Но в этом году сезонная заболеваемость респираторными заболеваниями в связи с распространением Covid-19 имеет свои особенности, и мы делаем все возможное, чтобы обезопасить своих работников от болезней и их осложнений», отмечает управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Игорь Ритиков.

Здоровье
Экономика
Междуреченск
Мыски
kuzbassnews.ru
30/09/2020
Здоровье
Экономика
Междуреченск
Мыски
Новости Кузбасса

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