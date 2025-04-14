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«Южный Кузбасс» встретился со старшеклассниками

Специалисты угольной компании «Южный Кузбасс» (ПАО «Южный Кузбасс», входит в Группу «Мечел») приняли участие в городских ярмарках учебных мест и познакомили девятиклассников с профессиями угледобывающей отрасли.

В Междуреченске ярмарка «Мой выбор» прошла на базе городской школы. В Мысках со школьниками встретились в Городском центре культуры. Представители учебных заведений и организаций поделились с ребятами полезной и актуальной информацией. Сотрудники «Южного Кузбасса» рассказали учащимся о работе предприятия и многообразии угольных профессий. Поговорили о принципах построения карьеры в компании и рассказали о действующих корпоративных программах для молодых людей — обучении в техникуме или вузе по целевому направлению и мерах поддержки при трудоустройстве выпускников. Особенно школьников заинтересовали реальные примеры успешной карьеры молодых специалистов целевой формы обучения, которые трудятся в «Южном Кузбассе».

Самые активные участники встречи получили сувениры с корпоративной символикой.

«Ученики старших классов стоят на пороге профессионального выбора, а благодаря таким профориентационным мероприятиям учащиеся знакомятся с нашими специалистами, спецификой работы подразделений, узнают о профессиях угольной промышленности. У «Южного Кузбасса» есть все, чтобы заинтересовать молодежь, в том числе программы в учебных заведениях по целевому набору с повышенной стипендией за хорошую учебу», — сказал генеральный директор ООО «УК Мечел-Майнинг» Сергей Немыкин.

 Фото: ПАО «Южный Кузбасс»

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kuzbassnews.ru
14/04/2025
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