«Южный Кузбасс» высадил деревья в честь 80-летия великой победы

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») высадила молодые рябины на городских объектах. Мероприятие посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Деревья для высадки предоставил «Южный Кузбасс» в рамках городского проекта «Рябины всех живущих просят беречь родную землю…». Несколько саженцев дополнили рябиновую рощу у городского Музея воинской славы, оставшиеся рябины высадили на территории дома культуры «Геолог».

Сотрудники «Южного Кузбасса» активно поддерживают городские экологические инициативы. Высадки деревьев в канун 9 мая — мероприятие, наполненное особым символизмом. Каждое дерево олицетворяет новую счастливую жизнь, которая стала возможной благодаря подвигу предков.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»