«Южный Кузбасс» завоевал бронзу корпоративного турнира по мини-футболу группы «Мечел»

Футбольная команда «Южного Кузбасса» (ПАО «Южный Кузбасс», входит в Группу «Мечел») стала бронзовым призером Лиги 1 III открытого корпоративного турнира по мини-футболу Группы «Мечел».

Игры Лиги 1 III открытого корпоративного турнира по мини-футболу Группы «Мечел» проходили в Челябинске. Участие в соревнованиях приняли футбольные коллективы предприятий Группы «Мечел»: Челябинского и Белорецкого металлургических комбинатов, ПАО «Ижсталь», ПАО «Южный Кузбасс», АО ХК «Якутуголь», ПАО «Коршуновский ГОК», Братского завода ферросплавов, ООО «Мечел-Сервис», ООО «Мечел-Материалы» и ПАО «Мечел». По итогам группового этапа турнира футболисты «Южного Кузбасса» набрали 12 очков и с первого места уверенно вышли в финальную часть соревнований, завоевав в итоге бронзу. Чемпионом Лиги 1 стала команда Челябинского металлургического комбината.

В рамках соревнований в Челябинске также разыгрывался титул чемпиона Лиги 2 турнира. В финальном матче команда «Кузбассэнергосбыта» (ПАО «Кузбассэнергосбыт) встретилась с командой Московского коксогазового завода (АО «Москокс), игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «Кузбассэнергосбыта».

«Турнир по футболу Группы «Мечел» действительно стал доброй традицией. Задумка блестящая. Да, мы сегодня взяли бронзу, но это всего лишь фортуна немного от нас отвернулась. Футболисты в команде сильные и техничные. Здорово, когда есть возможность встретиться со спортсменами-коллегами, побороться на футбольном поле. Ведь футбол – это не просто игра, это страсти и невероятные моменты, которые объединяют людей. Спасибо принимающей стороне за теплый прием и отличную организацию, командам за достойную игру, болельщикам за душевную поддержку», - сказал защитник и капитан команды, главный механик ЦОФ «Сибирь» Александр Леонченко.

«’’Мечел’’ проводит корпоративный футбольный турнир уже в третий раз. Это, безусловно, главное спортивное событие года в компании. Отношение игроков и болельщиков это подтверждает – к турниру готовятся, наигрывают составы, активно болеют за своих на площадках и у экранов мониторов. Отличная традиция, которая помогает почувствовать единство и мощь Группы ’’Мечел’’. Благодарю всех участников за борьбу, за красивую игру и искренние поздравления победителям!», – сказал генеральный директор ПАО «Мечел» Олег Коржов.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»