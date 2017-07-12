За драку с соседями по даче Сергей Карпунькин приговорен к штрафу

В центре Кемерова из-за подозрительной коробки оцепили магазин 12 июля в столице Кузбасса из-за подозрительной коробки оцепили магазин «Ярче» в районе остановки «...

Наркоторговец из Кемерова пытался переложить вину на брата-близнеца Брат-близнец наркосбытчика оказался непричастным к преступлениям, а злоумышленник получил...

Жительница Кемерова попала под колёса троллейбуса В Кемерове водитель троллейбуса сбила женщину, вышедшую на проезжую часть. В результате пешеход...