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За драку с соседями по даче Сергей Карпунькин приговорен к штрафу

12 июля Кемеровский районный суд рассмотрев два административных дела против бывшего начальника департамента промышленности администрации Кузбасса Сергея Карпунькина, вынес решение назначить бывшему чиновнику штраф в виде 10 000 рублей. На заседании бывший глава департамента признал свою вину и извинился перед потерпевшими.

Инцидент произошел 25 июня в садоводческом товариществе "Рябинка" в Кемерово. Словесная ссора, возникшая между владельцами дачных домов переросла в потасовку, в результате которой пострадали четыре человека.

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kuzbassnews.ru
12/07/2017
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