За драку с соседями по даче Сергей Карпунькин приговорен к штрафу

Loading...
12 июля Кемеровский районный суд рассмотрев два административных дела против бывшего начальника департамента промышленности администрации Кузбасса Сергея Карпунькина, вынес решение назначить бывшему чиновнику штраф в виде 10 000 рублей. На заседании бывший глава департамента признал свою вину и извинился перед потерпевшими.
Инцидент произошел 25 июня в садоводческом товариществе "Рябинка" в Кемерово. Словесная ссора, возникшая между владельцами дачных домов переросла в потасовку, в результате которой пострадали четыре человека.
Главные новости
Популярное за неделю
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
12 июля в столице Кузбасса из-за подозрительной коробки оцепили магазин «Ярче» в районе остановки «...
|
Брат-близнец наркосбытчика оказался непричастным к преступлениям, а злоумышленник получил...
|
В Кемерове водитель троллейбуса сбила женщину, вышедшую на проезжую часть. В результате пешеход...
|
Выяснилось, что злоумышленник пробрался в помещение, расположенное на 5-м этоаже, через балкон.